У Німеччині подали перші позови після резонансного пограбування банку

До суду в німецькому Ессені надійшли перші позови людей, які стали жертвами резонансного пограбування банку у місті Гельзенкірхен на заході країни.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Адвокат Даніель Кульманн повідомив, що перші позови були подані в середу, 28 січня. Загалом наразі надійшло три заяви, у яких банк звинувачується в збитках через "недбалу охорону".

Банк Sparkasse Gelsenkirchen, своєю чергою, заявив, що сам став жертвою злочину і що його приміщення були "захищені відповідно до визнаних сучасних технологій".

За словами поліції, минулого місяця масковані злодії проникли до відділення ощадного банку в західному місті Гельзенкірхен через паркінг, що дозволило їм пробурити сейф з тисячами сейфів.

Нагадаємо, інцидент трапився у грудні, тоді злодії викрали близько 30 млн євро, зламавши близько 3200 сейфів у сховищі банку.

Нещодавно повідомляли, що у бельгійському муніципалітеті Женап був пограбований музей, створений на місці останнього штабу імператора Наполеона.

А в британському Брістолі з колекції Британської імперії та Співдружності місцевого музею було викрадено понад 600 експонатів.