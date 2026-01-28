В Германии подали первые иски после резонансного ограбления банка

В суд в немецком Эссене поступили первые иски людей, которые стали жертвами резонансного ограбления банка в городе Гельзенкирхен на западе страны.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Адвокат Даниэль Кульманн сообщил, что первые иски были поданы в среду, 28 января. Всего на данный момент поступило три заявления, в которых банк обвиняется в убытках из-за "халатной охраны".

Банк Sparkasse Gelsenkirchen, в свою очередь, заявил, что сам стал жертвой преступления и что его помещения были "защищены в соответствии с признанными современными технологиями".

По словам полиции, в прошлом месяце маскированные воры проникли в отделение сберегательного банка в западном городе Гельзенкирхен через парковку, что позволило им взломать сейф с тысячами сейфов.

Напомним, инцидент произошел в декабре, тогда воры похитили около 30 млн евро, взломав около 3200 сейфов в хранилище банка.

