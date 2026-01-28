У Румунії попередили про військову техніку на дорогах столиці через навчання

Румунські сухопутні війська оголосили в середу про переміщення військової техніки та обладнання в межах муніципалітету Бухареста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Румунські війська проводять навчання, які передбачають переміщення військової техніки та обладнання в межах муніципалітету Бухареста.

"Навчання є частиною Плану навчальної діяльності і проводяться періодично для перевірки здатності реагування структур, підпорядкованих Генштабу сухопутних військ", – оголосили румунські сухопутні війська в середу.

Інституція уточнює, що техніка буде переміщатися в години, які, наскільки це можливо, не вплинуть на автомобільний рух у столиці.

"Ми перепрошуємо за незручності, спричинені в русі", – також заявили представники армії.

Як повідомлялося, у Європі почались багатонаціональні військові навчання Dynamic Front 26 за участі країн-членів НАТО, у тому числі США.

Франція готується до навчань "Orion 26", які триватимуть три місяці і передбачають участь солдатів з 24 країн.

Також у січні НАТО розпочав масштабні навчання Steadfast Dart 26.