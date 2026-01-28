В Румынии предупредили о военной технике на дорогах столицы из-за учений

Румынские сухопутные войска объявили в среду о перемещении военной техники и оборудования в пределах муниципалитета Бухареста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Румынские войска проводят учения, которые предусматривают перемещение военной техники и оборудования в пределах муниципалитета Бухареста.

"Учения являются частью Плана учебной деятельности и проводятся периодически для проверки способности реагирования структур, подчиненных Генштабу сухопутных войск", – объявили румынские сухопутные войска в среду.

Институция уточняет, что техника будет перемещаться в часы, которые, насколько это возможно, не повлияют на автомобильное движение в столице.

"Мы приносим извинения за неудобства, причиненные в движении", – также заявили представители армии.

Как сообщалось, в Европе начались многонациональные военные учения Dynamic Front 26 с участием стран-членов НАТО, в том числе США.

Франция готовится к учениям "Orion 26", которые продлятся три месяца и предусматривают участие солдат из 24 стран.

Также в январе НАТО начало масштабные учения Steadfast Dart 26.