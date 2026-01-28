Премьер Дании не верит в возвращение мирового порядка, который существовал до сих пор

Премьер-министр Дании Метте Фредерриксен считает, что мировой порядок в том виде, в каком его знали до сих пор, остался в прошлом, и надеяться на его восстановление не стоит.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила во время выступления в среду перед студентами университета Sciences Po в Париже, ее цитирует The Guardian.

Фредериксен, чья страна столкнулась с посягательствами США на ее суверенную территорию, предупредила, что привычная архитектура глобальной безопасности и сотрудничества окончательно разрушена.

"Мировой порядок, каким мы его знаем, закончился, и я не думаю, что он вернется", – убеждена глава правительства Дании.

Комментируя недавние напряжения в отношениях с США по поводу Гренландии, она сказала, что обе стороны разделяют озабоченность по поводу безопасности в Арктике и "попытаются найти путь к взаимопониманию с США".

В беседе со студентами SciencesPo Фредериксен также предупредила, что "Россия не хочет мира с Европой", и призвала Европу и США "держаться вместе".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен во время выступления в Sciences Po заявил, что в переговорах с Соединенными Штатами есть красные линии, которые нельзя пересекать.

Фредериксен и Нильсен 28 января встретятся в Париже с президентом Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить риторику президента США в отношении Гренландии.

