Литва готує ноту протесту для Білорусі через метеокулі в аеропорту Вільнюса

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що готується нота протесту для Білорусі через метеозонди, які порушили роботу аеропорту Вільнюса, а вся відповідна інформація про напад буде передана союзникам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За словами глави литовської дипломатії, вся відповідна інформація про дії режиму Лукашенка вже деякий час надається партнерам за Атлантикою, і цей процес не припиняється.

"У межах моїх повноважень і те, над чим ми зараз працюємо, – це підготовка ноти протесту Білорусі з урахуванням порушення повітряного простору. Ми готуємо інформацію для наших партнерів в Європейському Союзі та Європейській комісії, відбудеться засідання Ради з питань закордонних справ, де ми також представимо цю інформацію", – заявив Будріс.

"Ми також надамо всю інформацію про дії, що здійснюються проти нас, американській стороні. Разом ми будемо шукати не тільки назву для всього цього, але й дуже конкретні рішення. З США ми маємо постійні контакти. Ми маємо велике представництво у Вашингтоні і контактуємо не тільки через Вашингтон. Ми надаємо інформацію, спостереження, і відбувається постійний обмін інформацією", – запевнив міністр закордонних справ.

На запитання, чи можна вважати нещодавній наплив контрабандних повітряних куль діями білоруської влади проти Литви, міністр відповів, що хоче отримати більше інформації і не виключає, що слід враховувати різні версії.

Ввечері 27 січня у Литві пройшов рейд проти контрабандних повітряних куль з Білорусі, голова Національного центру кризового управління (NKVC) Вілмантас Віткаускас назвав його "найінтенсивнішим" з початку року.

Нагадаємо, 9 грудня 2025 року уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеозондів з його країни до Литви.

Також писали, що Литва погодилася б направити до Білорусі посла з особливих доручень для проведення переговорів щодо проблеми з метеокулями.