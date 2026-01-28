Литва готовит ноту протеста Беларуси из-за метеошаров в аэропорту Вильнюса

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что готовится нота протеста для Беларуси из-за метеозондов, которые нарушили работу аэропорта Вильнюса, а вся соответствующая информация о нападении будет передана союзникам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По словам главы литовской дипломатии, вся соответствующая информация о действиях режима Лукашенко уже некоторое время предоставляется партнерам за Атлантикой, и этот процесс не прекращается.

"В рамках моих полномочий и то, над чем мы сейчас работаем, – это подготовка ноты протеста Беларуси с учетом нарушения воздушного пространства. Мы готовим информацию для наших партнеров в Европейском Союзе и Европейской комиссии, состоится заседание Совета по иностранным делам, где мы также представим эту информацию", – заявил Будрис.

"Мы также предоставим всю информацию о действиях, осуществляемых против нас, американской стороне. Вместе мы будем искать не только название для всего этого, но и очень конкретные решения. С США у нас постоянные контакты. У нас есть большое представительство в Вашингтоне, и мы контактируем не только через Вашингтон. Мы предоставляем информацию, наблюдения, и происходит постоянный обмен информацией", – заверил министр иностранных дел.

На вопрос, можно ли считать недавний наплыв контрабандных воздушных шаров действиями белорусских властей против Литвы, министр ответил, что хочет получить больше информации и не исключает, что следует учитывать различные версии.

Вечером 27 января в Литве прошел рейд против контрабандных воздушных шаров из Беларуси, глава Национального центра кризисного управления (NKVC) Вилмантас Виткаускас назвал его "самым интенсивным" с начала года.

Напомним, 9 декабря 2025 года правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.

Также писали, что Литва согласилась бы направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров по проблеме с метеошарами.