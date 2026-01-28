Макрон вважає суперечку за Гренландію сигналом до пробудження для Європи

Президент Франції Емманюель Макрон назвав суперечку зі США навколо Гренландії "стратегічним сигналом до пробудження" для Європи.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24, про це він заявив у середу під час спільної зустрічі у Парижі з лідерами Данії та Гренландії.

Макрон підкреслив, що ситуація навколо острова викрила вразливість Європи та необхідність перегляду її ролі у світі. За його словами, протистояння зі США щодо Гренландії є "стратегічним сигналом до пробудження для всієї Європи".

Це "пробудження", заявив Макрон, має бути зосереджене "на утвердженні нашого європейського суверенітету, на нашому внеску в безпеку Арктики, на боротьбі проти іноземного втручання та дезінформації, а також на боротьбі проти глобального потепління".

Він виголосив кілька слів мовою корінного населення Гренландії, а потім перейшов на данську мову і сказав, що Франція "буде пліч-о-пліч з Королівством Данія".

Під час візиту до Парижа прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що світовий порядок у тому вигляді, яким його знали дотепер, залишився в минулому.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен під час виступу у паризькому університеті Sciences Po заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами є червоні лінії, які не можна перетинати.

Читайте також: "Жест доброї волі" Трампа. Що змусило лідера США поставити на паузу війну за Гренландію.