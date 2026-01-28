Макрон считает спор за Гренландию сигналом к пробуждению для Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал спор с США вокруг Гренландии "стратегическим сигналом к пробуждению" для Европы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24, об этом он заявил в среду во время совместной встречи в Париже с лидерами Дании и Гренландии.

Макрон подчеркнул, что ситуация вокруг острова выявила уязвимость Европы и необходимость пересмотра ее роли в мире. По его словам, противостояние с США по Гренландии является "стратегическим сигналом к пробуждению для всей Европы".

Это "пробуждение", заявил Макрон, должно быть сосредоточено "на утверждении нашего европейского суверенитета, на нашем вкладе в безопасность Арктики, на борьбе против иностранного вмешательства и дезинформации, а также на борьбе против глобального потепления".

Он произнес несколько слов на языке коренного населения Гренландии, а затем перешел на датский язык и сказал, что Франция "будет бок о бок с Королевством Дания".

Во время визита в Париж премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что мировой порядок в том виде, в каком его знали до сих пор, остался в прошлом.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен во время выступления в парижском университете Sciences Po заявил, что в переговорах с Соединенными Штатами есть красные линии, которые нельзя пересекать.

