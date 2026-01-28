Шторм "Крістін" у Португалії: пів мільйона людей без світла, кількість жертв зросла

Шторм "Крістін", що пройшов материковою частиною Португалії, призвів до загибелі чотирьох людей та відключень світла у сотень тисяч абонентів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило португальське видання Publico.

Відзначається, що шторм спричинив масові відключення електроенергії. Основний оператор розподільчих мереж Португалії, компанія E-Redes, повідомила про складну ситуацію з відновленням живлення протягом дня.

фото: ЕРА

Станом на 6 ранку було зафіксовано пік відключень – без світла залишилися близько мільйона абонентів. О 7 ранку кількість знеструмлених споживачів вже становила понад 850 тисяч, найбільше постраждали округи Лісабон, Коїмбра, Лейрія та Сетубал.

Станом на 13:00 без електроенергії перебували понад 529 тисяч клієнтів, а о 15:00 кількість відключених абонентів знизилася до 485 тисяч.

Найкритичніша ситуація – в окрузі Лейрія, на який припадає понад половина всіх пошкоджень мережі. До відновлювальних робіт залучено 1200 фахівців, проте доступ до об'єктів ускладнений через несприятливі погодні умови. Очільник муніципалітету Лейрія Гонсалу Лопеш закликав уряд негайно запровадити в окрузі стан лиха.

Крім того, було пошкоджено зв’язок для близько 300 тисяч користувачів, оскільки шторм вплинув на роботу ліній електронних комунікацій.

Влада Португалії офіційно підтвердила загибель чотирьох людей, тоді як вранці повідомляли про двох.

За даними метеорологів (IPMA), найсильніший порив вітру було зафіксовано на мисі Карвоейру – його швидкість сягала 149 км/год.

Нагадаємо, шторм "Крістін" став однією з найпотужніших погодних подій у Португалії за останні роки, спричинивши понад 3300 інцидентів за лічені години.

Нагадаємо, у середу у Британії попередили про масові повені через шторм.