Шторм "Кристин" в Португалии: полмиллиона человек без света, число жертв возросло

Шторм "Кристин", прошедший по материковой части Португалии, привел к гибели четырех человек и отключению света у сотен тысяч абонентов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило португальское издание Publico.

Отмечается, что шторм вызвал массовые отключения электроэнергии. Основной оператор распределительных сетей Португалии, компания E-Redes, сообщила о сложной ситуации с восстановлением питания в течение дня.

фото: ЕРА

По состоянию на 6 утра был зафиксирован пик отключений – без света остались около миллиона абонентов. В 7 утра количество обесточенных потребителей уже составляло более 850 тысяч, больше всего пострадали округа Лиссабон, Коимбра, Лейрия и Сетубал.

По состоянию на 13:00 без электроэнергии находились более 529 тысяч клиентов, а в 15:00 количество отключенных абонентов снизилось до 485 тысяч.

Самая критическая ситуация – в округе Лейрия, на который приходится более половины всех повреждений сети. К восстановительным работам привлечено 1200 специалистов, однако доступ к объектам затруднен из-за неблагоприятных погодных условий. Глава муниципалитета Лейрия Гонсалу Лопеш призвал правительство немедленно ввести в округе чрезвычайное положение.

Кроме того, была повреждена связь для около 300 тысяч пользователей, поскольку шторм повлиял на работу линий электронных коммуникаций.

Власти Португалии официально подтвердили гибель четырех человек, тогда как утром сообщали о двух.

По данным метеорологов (IPMA), самый сильный порыв ветра был зафиксирован на мысе Карвоейру – его скорость достигала 149 км/ч.

Напомним, шторм "Кристин" стал одним из самых мощных погодных явлений в Португалии за последние годы, вызвав более 3300 инцидентов за считанные часы.

Напомним, в среду в Британии предупредили о массовых наводнениях из-за шторма.