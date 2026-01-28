Рубіо прокоментував непередбачувані наслідки можливої зміни влади в Ірані 

Наслідки потенційного усунення від влади в Ірані верховного лідера аятоли Алі Хаменеї передбачити важко, адже не відомо, хто може прийти до влади у країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у середу державний секретар США Марко Рубіо американським конгресменам, його цитує CNN.

Головний дипломат США визнав, що ситуація в Ірані була б "набагато складнішою", ніж у Венесуелі, і "вимагала б дуже ретельного обмірковування".

Він також припустив, що США могли би завдати превентивного удару по Ірану для захисту американських військових у регіоні.

"Я вважаю мудрим і розсудливим мати відповідну військову присутність у регіоні, яка могла б відреагувати і потенційно… превентивно запобігти атаці на тисячі американських військовослужбовців та інші об’єкти в регіоні", – заявив Рубіо законодавцям у комітеті із закордонних справ Сенату США.

Він додав, що сподівається, "до цього не дійде", але наголосив, що Іран накопичив спроможності для здійснення такого нападу.

Коментуючи можливі наслідки усунення верховного лідера Ірану, Рубіо сказав, що це відкрите питання.

"Ніхто не знає, що прийде йому на зміну", – зазначив він, додавши, що іранська система "поділена між верховним лідером і Корпусом вартових ісламської революції, який регулярно йому підпорядковується", а також "квазіобраними особами", які "зрештою мають погоджувати всі свої дії з верховним лідером".

"Йдеться про режим, що існує дуже давно. Тож це вимагатиме дуже ретельного обмірковування, якщо така можливість колись постане", – додав Рубіо щодо потенційних наслідків падіння аятоли.

28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

Напередодні стало відомо, що авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln прибула в акваторію Індійського океану, увійшовши до зони відповідальності Центрального командування США (CENTCOM).

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.