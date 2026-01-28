Рубио прокомментировал непредсказуемые последствия возможной смены власти в Иране

Последствия потенциального отстранения от власти в Иране верховного лидера аятоллы Али Хаменеи предсказать трудно, ведь неизвестно, кто может прийти к власти в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в среду государственный секретарь США Марко Рубио американским конгрессменам, его цитирует CNN.

Главный дипломат США признал, что ситуация в Иране была бы "гораздо сложнее", чем в Венесуэле, и "требовала бы очень тщательного обдумывания".

Он также предположил, что США могли бы нанести превентивный удар по Ирану для защиты американских военных в регионе.

"Я считаю мудрым и разумным иметь соответствующее военное присутствие в регионе, которое могло бы отреагировать и потенциально... превентивно предотвратить атаку на тысячи американских военнослужащих и другие объекты в регионе", – заявил Рубио законодателям в комитете по иностранным делам Сената США.

Он добавил, что надеется, "до этого не дойдет", но подчеркнул, что Иран накопил возможности для осуществления такого нападения.

Комментируя возможные последствия устранения верховного лидера Ирана, Рубио сказал, что это открытый вопрос.

"Никто не знает, что придет ему на смену", – отметил он, добавив, что иранская система "разделена между верховным лидером и Корпусом стражей исламской революции, который регулярно ему подчиняется", а также "квазиизбранными лицами", которые "в конечном итоге должны согласовывать все свои действия с верховным лидером".

"Речь идет о режиме, который существует очень давно. Поэтому это потребует очень тщательного обдумывания, если такая возможность когда-нибудь представится", – добавил Рубио о потенциальных последствиях падения аятоллы.

28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

Накануне стало известно, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла в акваторию Индийского океана, войдя в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM).

Ранее СМИ сообщили, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.