Зеленський: додаткові літаки від Франції будуть цього року

Президент України Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном повідомив, що Франція цього року поставить в Україну додаткові літаки.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, у розмові йшлося про дипломатичну роботу, боротьбу з російським "тіньовим флотом", енергетичну стійкість України.

"Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цього року будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб", – повідомив Зеленський.

Напередодні міністр оборони Михайло Федоров після розмови з французькою колегою Катрін Вотрен повідомив, що Україна очікує на додаткові літаки Mirage 2000-5 від Франції та ракети до різних систем.

Також він зазначив, що Україна розраховує на постачання Францією ракет-перехоплювачів для систем ППО SAMP/T і Crotale та далекобійних засобів.

Нагадаємо, у жовтні президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв передати Україні більше Mirage.

У листопаді Україна і Франція підписали документ, що передбачає закупівлю для України до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів ППО та дронів французького виробництва.