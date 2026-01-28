Зеленский: дополнительные самолеты от Франции будут в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном сообщил, что Франция в этом году поставит в Украину дополнительные самолеты.

Об этом Зеленский написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, в разговоре речь шла о дипломатической работе, борьбе с российским "теневым флотом", энергетической устойчивости Украины.

"В ближайшее время Украина получит от Франции генераторы. Также в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб", – сообщил Зеленский.

Накануне министр обороны Михаил Федоров после разговора с французской коллегой Катрин Вотрен сообщил, что Украина ожидает дополнительные самолеты Mirage 2000-5 от Франции и ракеты к различным системам.

Также он отметил, что Украина рассчитывает на поставки Францией ракет-перехватчиков для систем ПВО SAMP/T и Crotale и дальнобойных средств.

Напомним, в октябре президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал передать Украине больше Mirage.

В ноябре Украина и Франция подписали документ, предусматривающий закупку для Украины до 100 французских истребителей Rafale, а также средств ПВО и дронов французского производства.