СМИ: США, Дания и Гренландия проводят переговоры о безопасности и "красных линиях"

Представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии возобновили переговоры для урегулирования дипломатического кризиса вокруг арктического острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Переговоры между Соединенными Штатами, Гренландией и Данией начались в среду после месяцев напряженности между странами.

Датское Министерство иностранных дел в письменном комментарии агентству Reuters заявило, что высокопоставленные чиновники Дании, Гренландии и Соединенных Штатов встретились, чтобы обсудить, как можно решить озабоченность Вашингтона по поводу безопасности в Арктике, соблюдая при этом "красные линии" Копенгагена.

Государственный секретарь США Марко Рубио 28 января заявил, что Соединенные Штаты сейчас участвуют в технических консультациях по Гренландии, которые должны принести "позитивный" результат.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен во время выступления в парижском университете Sciences Po сказал, что в переговорах с Соединенными Штатами есть красные линии, которые нельзя пересекать.

Напомним, после 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии.

Читайте также: "Жест доброй воли" Трампа. Что заставило лидера США поставить на паузу войну за Гренландию.