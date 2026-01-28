Рубіо каже, що США постараються уникнути "цирку" у переговорах щодо Гренландії

Сполучені Штати розпочали активну фазу переговорів із Данією та владою Гренландії та докладуть зусиль, аби ці переговори принесли позитивний результат, не доходячи до "цирку" у медіа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час свідчень перед законодавцями Конгресу США, його цитує CNN.

За словами очільника Держдепу, наразі сторони перебувають у "хорошій точці" щодо обговорення статусу острова, а безпосередні консультації стартують уже сьогодні.

"Я думаю, що ми маємо процес, який приведе нас до хорошого результату для всіх", – сказав він законодавцям комітету Сенату з міжнародних відносин.

"Навіть у той момент, коли я звертаюся до вас, між нами та нашими партнерами в Гренландії та Данії відбуваються технічні зустрічі з цього питання. Я думаю, що ми досягнемо позитивного результату", – зазначив він.

Держсекретар наголосив, що переговори матимуть регулярний і професійний характер, проте Вашингтон прагне уникнути надмірної публічності цього процесу.

"Ми будемо намагатися робити це так, щоб ці переговори не перетворювалися на цирк у медіа, бо вважаємо, що це дасть обом сторонам більше гнучкості для досягнення позитивного результату", – зазначив головний дипломат США.

"Я думаю, що ми цього досягнемо", – додав Рубіо, повторивши обіцянку президента Дональда Трампа, що США не застосовуватимуть силу.

Раніше у середу президент Франції Емманюель Макрон назвав суперечку зі США навколо Гренландії "стратегічним сигналом до пробудження" для Європи.

Під час візиту до Парижа прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що світовий порядок у тому вигляді, яким його знали дотепер, залишився в минулому.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен під час виступу у паризькому університеті Sciences Po заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами є червоні лінії, які не можна перетинати.

