Стармер хочет более "утонченных" отношений с Китаем

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Пекин заявил, что хочет "более утонченных" отношений с Китаем, который является "жизненно важным" партнером для Лондона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает BBC.

Стармер провел личную встречу с Си в Доме народных собраний в Пекине. Переговоры длились почти вдвое дольше, чем ожидалось. Оба лидера отметили позитив в отношениях между Лондоном и Пекином.

"Китай является важным игроком на мировой арене, и крайне важно, чтобы мы построили более изящные отношения", – сказал Стармер.

Си, в свою очередь, заявил, что Китай готов развивать "долгосрочное и последовательное стратегическое партнерство" с Великобританией, назвав сотрудничество между странами "неизбежным".

Как передает BBC, в Пекине стороны подпишут соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве, что станет первым шагом к перезагрузке и расширению экономического взаимодействия после нескольких лет.

Договоренности будут сосредоточены на таких секторах, как зеленая энергетика, фармацевтика, здравоохранение и профессиональные услуги, такие как финансы и образование.

Премьер-министр Великобритании в настоящее время находится с визитом в Пекине – впервые за последние 8 лет. Перед визитом в Пекин Стармер заявил, что Великобритания не будет вынуждена выбирать между США и Китаем.

Перед этим Пекин посетил премьер-министр Канады Марк Карни. Там он подписал торговое соглашение, согласно которому Канада ослабит тарифы на китайские электромобили, которые она ввела вместе с США в 2024 году, а Китай снизит пошлины на ключевую канадскую сельскохозяйственную продукцию.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами на канадские импортные товары за торговое соглашение с Китаем.