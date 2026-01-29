Мерц: Европа должна говорить на языке силы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна говорить на языке "политики силы", подчеркнув необходимость усиления обороноспособности Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мерц заявил во время выступления в Бундестаге, передает tagesschau.

В своей речи перед депутатами канцлер заявил, что Европа находится под давлением с нескольких сторон. Однако, по словам Мерца, это пойдет ей на пользу.

"Мы находимся под давлением с нескольких сторон. Но из этого также можно выделить кое-что: Европа всегда росла, когда на нее оказывалось давление", – сказал Мерц.

Канцлер Германии убежден, что европейская оборона должна быть укреплена путем усиления ее конкурентоспособности. Для этого, отметил Мерц, необходимо пересмотреть правила ЕС, которые могут тормозить развитие экономики.

На специальном саммите ЕС в Брюсселе 12 февраля Мерц планирует обсудить, как сделать экономику ЕС конкурентоспособной. Он считает необходимым пересмотреть все правила ЕС.

В своей речи канцлер сосредоточился на отношениях с США. Мерц также заявил, что Европа больше не будет запугана тарифными угрозами Вашингтона.

Напомним, в последние недели отношения США и европейских стран были напряженными из-за угроз американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против тех государств, которые не поддерживают его планы завладеть Гренландией. Впоследствии Трамп отказался от этих угроз, анонсировав соглашение по острову.

Однако эта напряженность вызвала ряд заявлений европейских лидеров о необходимости уменьшить зависимость ЕС от США.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на экономическом форуме в Давосе высказал мнение, что Европе в нынешних условиях нужно создавать объединенные вооруженные силы, чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.