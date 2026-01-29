В Эстонии хотят запретить покупку недвижимости россиянам без вида на жительство

Министерство внутренних дел Эстонии предлагает запретить покупку недвижимости гражданам Российской Федерации и Беларуси без долгосрочного вида на жительство.

С соответствующей инициативой в четверг, 29 января, выступил министр внутренних дел Игорь Таро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Этот шаг может коснуться около 10 тысяч иностранцев.

По словам Таро, ведомство в срочном порядке начнет подготовку соответствующих законодательных поправок. Изменения предусматривают запрет на покупку недвижимости в Эстонии для граждан России и Беларуси, не имеющих долгосрочного вида на жительство, а также для предприятий, фактическими бенефициарами которых они являются.

Министр отметил, что приобретение недвижимости лицами с неясным прошлым, которые находятся в Эстонии временно или прибыли недавно, представляет угрозу национальной безопасности на фоне продолжающейся агрессии против Украины со стороны Кремля и его союзников.

"Мы в значительной степени ограничили въезд и пребывание в Эстонии таких граждан, и логично, что у них не должно быть и права на покупку недвижимости, поскольку она может использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности, в том числе для подготовки позиций, которые могут быть задействованы в кризисных ситуациях", – заявил Таро.

Министр подчеркнул, что действующие ограничения на приобретение недвижимости иностранцами в приграничных районах и на малых островах недостаточно эффективны. По его словам, Эстония должна перейти от ограничений к прямым запретам, как это уже сделали ряд соседних стран ЕС и НАТО, включая Финляндию, Норвегию, Швецию, Литву и Латвию.

При этом граждане России и Беларуси, имеющие в Эстонии долгосрочный вид на жительство, сохранят право покупать, продавать, наследовать и дарить недвижимость.

"Мы знаем, кто эти люди, поскольку их биография была тщательно проверена при выдаче долгосрочного вида на жительство", – отметил Таро.

По данным МВД, по состоянию на 9 января в Эстонии проживали 1 190 граждан Беларуси и 70 237 граждан России с долгосрочным видом на жительство, а также 1 476 граждан Беларуси и 7 797 граждан России с временным видом на жительство.

Как сообщалось, Эстония предлагает запретить въезд в ЕС всем российским участникам войны против Украины.

В Литве оппозиционные консерваторы предлагают внести поправки в конституцию, которые запретят гражданам России и Беларуси, постоянно проживающим в Литве, голосовать и быть избранными в муниципальные советы.