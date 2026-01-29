СМИ: в расследовании смертельного пожара в баре в Швейцарии появились новые фигуранты

В расследовании смертельного пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь появились еще два фигуранта.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Новыми фигурантами расследования стали бывший и нынешний начальники департамента общественной безопасности в Кран-Монтана – в дополнение к совладельцам бара Le Constellation, гражданам Франции.

Допрос четвертого фигуранта планируется 6 февраля.

Ответственные за общественную безопасность в муниципалитете уполномочены ежегодно проводить инспекции заведений на соблюдение правил безопасности.

В рамках следствия выяснилось, что в Le Constellation за десять лет приходили с проверкой только три раза, последний раз – в 2020 году.

Журналисты также получили отчеты об инспекциях после 2015 года. В них неоднократно указывают на недостатки, которые в случае потенциального пожара могли уменьшить шансы на эффективное реагирование – в частности, деревянная лестница к запасному выходу, отсутствие подготовки у персонала на случай чрезвычайных ситуаций и отсутствие маркеров, где искать огнетушители. Однако мэрия после этого не вмешалась, и бар продолжал работать, как обычно.

Напомним, освобождение из-под стражи единственного задержанного – совладельца Жака Моретти – привело к отзыву Италией своего посла для консультаций.

Президент Швейцарии Ги Пармелен сказал, что понимает возмущение, однако суды в стране действуют независимо и исполнительная власть не может влиять на решения.

Напомним, пожар в баре произошел в новогоднюю ночь, в результате него погибли 40 человек и 116 пострадали – преимущественно молодежь. Среди погибших было 6 граждан Италии.