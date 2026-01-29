У Португалії потужний шторм "Крістін" пошкодив два винищувачі F-16

У Португалії щонайменше два винищувачі F-16 отримали пошкодження внаслідок потужного шторму "Крістін", який напередодні накрив регіон Лейрія, де розташована авіабаза Монте-Реал.

Про це повідомляє Correio da Manhã, пише "Європейська правда".

Стихія завдала значних руйнувань інфраструктурі бази: сильний вітер вибив ворота ангара, де перебували літаки, внаслідок чого конструкції впали на винищувачі.

Окрім авіаційної техніки, пошкоджень зазнали інші будівлі та численні транспортні засоби на території об'єкта.

На базі зафіксували порив вітру швидкістю 178 кілометрів на годину близько 05:00. Подальша реєстрація стала неможливою, оскільки метеорологічна станція була вщент зруйнована.

База Монте-Реал, ймовірно, стала місцем, де шторм увійшов на континент.

В офіційній заяві Повітряних сил Португалії підкреслюється, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте зафіксовано значні матеріальні збитки.

Наразі тривають роботи з відновлення нормального функціонування бази.

Нагадаємо, шторм "Крістін" став однією з найпотужніших погодних подій у Португалії за останні роки, спричинивши понад 3300 інцидентів за лічені години.

Внаслідок шторму сотні тисяч абонентів залишились без світла, загинули люди.