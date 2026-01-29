В Португалии мощный шторм "Кристин" повредил два истребителя F-16

В Португалии по меньшей мере два истребителя F-16 получили повреждения в результате мощного шторма "Кристин", который накануне накрыл регион Лейрия, где расположена авиабаза Монте-Реал.

Об этом сообщает Correio da Manhã, пишет "Европейская правда".

Стихия нанесла значительные разрушения инфраструктуре базы: сильный ветер выбил ворота ангара, где находились самолеты, в результате чего конструкции упали на истребители.

Кроме авиационной техники, повреждения понесли другие здания и многочисленные транспортные средства на территории объекта.

На базе зафиксировали порыв ветра со скоростью 178 километров в час около 05:00. Дальнейшая регистрация стала невозможной, поскольку метеорологическая станция была полностью разрушена.

База Монте-Реал, вероятно, стала местом, где шторм вошел на континент.

В официальном заявлении Воздушных сил Португалии подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако зафиксированы значительные материальные убытки.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению нормального функционирования базы.

Напомним, шторм "Кристин" стал одним из самых мощных погодных явлений в Португалии за последние годы, вызвав более 3300 инцидентов за считанные часы.

В результате шторма сотни тысяч абонентов остались без света, погибли люди.