СМИ: глава Пентагона пропустит встречу министров НАТО и отправит заместителя

Министр обороны США Пит Хегсет не будет участвовать во встрече министров обороны стран НАТО в следующем месяце, что может усилить обеспокоенность союзников по поводу преданности Вашингтона Альянсу.

Об этом со ссылкой на должностное лицо США и европейского дипломата сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

32 министра обороны стран НАТО соберутся 12 февраля на первую встречу на министерском уровне после того, как президент США Дональд Трамп поставил Альянс на грань распада, посягая на Гренландию.

Однако Хегсет, как ожидается, не будет участвовать, заявили два чиновника на условиях анонимности. Вместо Хегсета на встречу 12 февраля, вероятно, поедет Элбридж Колби, заместитель министра по вопросам оборонной политики.

Колби известен как сторонник изоляционистской внешней политики США и один из авторов новой оборонной стратегии Вашингтона, которая снижает приоритетность Европы в пользу защиты собственной территории и противостояния с Китаем.

Это уже не первый случай, когда топ-чиновники США пропускают заседания НАТО: в прошлом месяце госсекретарь Марко Рубио также отправил заместителя на встречу глав МИД.

В то же время эксперты отмечают, что присутствие Колби может быть полезным, поскольку именно он отвечает за планы по сокращению американского военного присутствия в Европе и может разъяснить новую стратегию.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед конгрессменами 28 января, заявил, что НАТО нужно переосмыслить – хотя и поспешил заверить, что Соединенные Штаты не отказываются от Альянса.