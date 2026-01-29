Президентка Єврокомісії поговорила з прем’єром Португалії щодо руйнівних наслідків шторму

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що говорила з прем’єром Португалії Луїсом Монтенегро у зв’язку з руйнівними наслідками шторму "Крістін" і запропонувала допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X.

Фон дер Ляєн зазначила, що у розмові з Луїсом Монтенерго висловила солідарність з Португалією.

Spoke with Prime Minister @LMontenegro_ PT to express my deepest solidarity following the extreme impact of Storm Kristin in Portugal.



The loss of life and destruction to infrastructure are heartbreaking.



My gratitude goes to the teams working to ensure citizens’ safety and to… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2026

"Загибель людей і руйнування інфраструктури – дуже болючі… ЄС готовий підтримати відновлення Португалії через наші найшвидші та найефективніші механізми", – заявила вона.

Президентка Єврокомісії додала, що увечері в Португалію прибуде єврокомісар з питань енергетики та житла Дан Йоргенсен.

Шторм "Крістін" став однією з найпотужніших погодних подій у Португалії за останні роки, спричинивши понад 3300 інцидентів за лічені години.

Внаслідок шторму сотні тисяч абонентів залишились без світла, загинули люди.

Буревій завдав збитків у тому числі на території авіабази, пошкоджені два винищувачі F-16.