Президентка Єврокомісії поговорила з прем’єром Португалії щодо руйнівних наслідків шторму

Новини — Четвер, 29 січня 2026, 21:38 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що говорила з прем’єром Португалії Луїсом Монтенегро у зв’язку з руйнівними наслідками шторму "Крістін" і запропонувала допомогу. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X.

Фон дер Ляєн зазначила, що у розмові з Луїсом Монтенерго висловила солідарність з Португалією. 

"Загибель людей і руйнування інфраструктури – дуже болючі… ЄС готовий підтримати відновлення Португалії через наші найшвидші та найефективніші механізми", – заявила вона.

Президентка Єврокомісії додала, що увечері в Португалію прибуде єврокомісар з питань енергетики та житла Дан Йоргенсен.

Шторм "Крістін" став однією з найпотужніших погодних подій у Португалії за останні роки, спричинивши понад 3300 інцидентів за лічені години.

Внаслідок шторму сотні тисяч абонентів залишились без світла, загинули люди.

Буревій завдав збитків у тому числі на території авіабази, пошкоджені два винищувачі F-16.

Єврокомісія Португалія стихійні лиха
