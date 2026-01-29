Президент Еврокомиссии поговорила с премьером Португалии в связи с разрушительным штормом

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что разговаривала с премьером Португалии Луисом Монтенегро в связи с разрушительными последствиями шторма "Кристин" и предложила помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своем X.

Фон дер Ляйен отметила, что в разговоре с Луисом Монтенерго выразила солидарность с Португалией.

Spoke with Prime Minister @LMontenegro_ PT to express my deepest solidarity following the extreme impact of Storm Kristin in Portugal.



The loss of life and destruction to infrastructure are heartbreaking.



My gratitude goes to the teams working to ensure citizens’ safety and to… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2026

"Гибель людей и разрушение инфраструктуры – это очень больно... ЕС готов поддержать восстановление Португалии через наши самые быстрые и эффективные механизмы", – заявила она.

Президент Еврокомиссии добавила, что вечером в Португалию прибудет еврокомиссар по вопросам энергетики и жилья Дан Йоргенсен.

Шторм "Кристин" стал одним из самых мощных погодных явлений в Португалии за последние годы, вызвав более 3300 инцидентов за считанные часы.

В результате шторма сотни тысяч абонентов остались без света, погибли люди.