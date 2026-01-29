Укр Рус Eng

Президент Еврокомиссии поговорила с премьером Португалии в связи с разрушительным штормом

Новости — Четверг, 29 января 2026, 21:38 — Мария Емец

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что разговаривала с премьером Португалии Луисом Монтенегро в связи с разрушительными последствиями шторма "Кристин" и предложила помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своем X.

Фон дер Ляйен отметила, что в разговоре с Луисом Монтенерго выразила солидарность с Португалией.

"Гибель людей и разрушение инфраструктуры – это очень больно... ЕС готов поддержать восстановление Португалии через наши самые быстрые и эффективные механизмы", – заявила она.

Президент Еврокомиссии добавила, что вечером в Португалию прибудет еврокомиссар по вопросам энергетики и жилья Дан Йоргенсен.

Шторм "Кристин" стал одним из самых мощных погодных явлений в Португалии за последние годы, вызвав более 3300 инцидентов за считанные часы.

В результате шторма сотни тысяч абонентов остались без света, погибли люди.

Ураган нанес ущерб в том числе на территории авиабазы, повреждены два истребителя F-16.

