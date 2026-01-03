Президент США Дональд Трамп назвав блискучою операцію проти Венесуели, додавши, що їй передували місяці планування.

Про це він сказав у коментарі The New York Times.

У короткому телефонному інтерв'ю з виданням Трамп святкував успіх місії із захоплення Мадуро.

"Багато хорошого планування, багато чудових, чудових військових і чудових людей", – сказав Трамп.

"Насправді це була блискуча операція", – додав він.

На запитання, чи звертався він до Конгресу за дозволом на проведення операції і що далі буде з Венесуелою, Трамп відповів, що відповість на ці питання під час пресконференції в Мар-а-Лаго.

Посадовці США раніше заявили, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях в глибині Венесуели, в тому числі по військових об'єктах.

Приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у суботу в столиці Венесуели Каракасі було чутно щонайменше сім вибухів, а також пролітав літак на низькій висоті. Мешканці різних районів вибігли на вулиці. Деяких з них було видно здалеку з різних районів Каракаса.

Повідомлення про вибухи з'явилися після того, як американські військові протягом кількох місяців проводили операції проти суден, які, як вважається, займалися контрабандою наркотиків у цьому регіоні, а адміністрація Трампа чинила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У цей регіон було направлено тисячі американських військовослужбовців і кілька військових кораблів, а президент Трамп протягом кількох тижнів натякав на можливу більш масштабну військову операцію.

