Президент США Дональд Трамп назвал блестящей операцию против Венесуэлы, добавив, что ей предшествовали месяцы планирования.

Об этом он сказал в комментарии The New York Times.

В коротком телефонном интервью с изданием Трамп праздновал успех миссии по захвату Мадуро.

"Много хорошего планирования, много замечательных, замечательных военных и замечательных людей", – сказал Трамп.

"На самом деле это была блестящая операция", – добавил он.

На вопрос, обращался ли он к Конгрессу за разрешением на проведение операции и что будет дальше с Венесуэлой, Трамп ответил, что ответит на эти вопросы во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Официальные лица США ранее заявили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в глубине Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

Примерно в 2 часа ночи по местному времени в субботу в столице Венесуэлы Каракасе было слышно не менее семи взрывов, а также пролетал самолет на низкой высоте. Жители разных районов выбежали на улицы. Некоторых из них было видно издалека из разных районов Каракаса.

Сообщения о взрывах появились после того, как американские военные в течение нескольких месяцев проводили операции против судов, которые, как считается, занимались контрабандой наркотиков в этом регионе, а администрация Трампа оказывала давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этот регион были направлены тысячи американских военнослужащих и несколько военных кораблей, а президент Трамп в течение нескольких недель намекал на возможную более масштабную военную операцию.

