Трамп оприлюднив фото з затриманим Мадуро

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фотографію, на якій, за його словами, зображений лідер Венесуели Ніколас Мадуро на борту корабля U.S.S. Iwo Jima.

Трамп опублікував фото у Truth Social, передає "Європейська правда".

На знімку Мадуро одягнений у сіру кофту та спортивні штани.

Він має зав'язані очі, надіті наручники та великі навушники.

Президент США Дональд Трамп раніше розповів деталі американської операції у Венесуелі, зокрема, повідомив, що ніхто з американських військових не загинув.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.