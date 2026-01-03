Трамп оприлюднив фото з затриманим Мадуро
Новини — Субота, 3 січня 2026, 18:37 —
Президент США Дональд Трамп оприлюднив фотографію, на якій, за його словами, зображений лідер Венесуели Ніколас Мадуро на борту корабля U.S.S. Iwo Jima.
Трамп опублікував фото у Truth Social, передає "Європейська правда".
На знімку Мадуро одягнений у сіру кофту та спортивні штани.
Він має зав'язані очі, надіті наручники та великі навушники.
Президент США Дональд Трамп раніше розповів деталі американської операції у Венесуелі, зокрема, повідомив, що ніхто з американських військових не загинув.
Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.
