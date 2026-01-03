Трамп обнародовал фото с задержанным Мадуро

Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой, по его словам, изображен лидер Венесуэлы Николас Мадуро на борту корабля U.S.S. Iwo Jima.

Трамп опубликовал фото в Truth Social, передает "Европейская правда".

На снимке Мадуро одет в серую кофту и спортивные штаны.

У него завязаны глаза, надеты наручники и большие наушники.

Президент США Дональд Трамп ранее рассказал подробности американской операции в Венесуэле, в частности, сообщил, что никто из американских военных не погиб.

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.