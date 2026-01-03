Трамп: США будут управлять Венесуэлой, пока не произойдет безопасный переход власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя управление Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Палм Бич.

Что будет дальше с руководством Венесуэлы, пока непонятно, сказал Трамп, но США будут управлять страной, пока не произойдет четкий и безопасный переход власти. Он трижды подчеркнул это.

"Мы будем управлять страной", – сказал Трамп. Он заявил, что не хочет, чтобы режим Мадуро продолжал существовать под руководством другого лидера.

"Мы будем управлять страной, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти", – сказал Трамп.

Трамп не установил временных ограничений для американского руководства Венесуэлой. Решение о том, когда вернуть страну под контроль Венесуэлы, будут принимать Соединенные Штаты. Что касается нефти, он сказал, что американские компании отремонтируют инфраструктуру "и начнут зарабатывать деньги для страны".

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.