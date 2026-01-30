Трамп пригрозил Канаде тарифами на самолеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 50-процентный тариф на самолеты канадского производства, а также остановит их сертификацию, если Оттава не допустит на свой рынок американские Gulfstream.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп обвинил Канаду в запрете продажи американских самолетов Gulfstream и поставил ей ультиматум – 50% пошлин, если она не исправит ситуацию.

"На основании того, что Канада неправомерно, незаконно и настойчиво отказывалась сертифицировать Gulfstream 500, 600, 700 и 800 – один из самых выдающихся, технологически развитых самолетов, когда-либо созданных, – мы отменяем сертификацию их Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, пока Gulfstream, крупная американская компания, не будет полностью сертифицирована, как это должно было произойти много лет назад", – написал Трамп.

Как пишет Bloomberg, такое решение ударит по американским перевозчикам, которые используют самолеты канадского производства Bombardier CRJ.

Отмечается, что реализация угроз Трампа об отзыве сертификации может привести к приземлению около 3 тысяч самолетов, принадлежащих крупным корпорациям и частным лицам в США. При этом компания Bombardier имеет более 2800 поставщиков в 47 штатах США, а 64% ее продаж в 2024 году пришлось именно на американский рынок.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил Оттаве 100-процентным таможенным тарифом на все канадские импортные товары из-за торгового соглашения с Китаем.

Также Трамп отозвал приглашение Канады присоединиться к его новосозданному Совету мира после того, как премьер-министр Марк Карни, кажется, раздражил американского президента своей речью в Давосе.

А накануне стало известно, что чиновники США встречались с канадскими сепаратистами, которые стремятся к независимости провинции Альберта. Во время встреч они якобы должны были согласовать проведение референдума об отделении от Канады.

