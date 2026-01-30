Мер столиці Гренландії засудила коміка, який спробував підняти на острові прапор США

Очільниця столиці Гренландії Аваарак Ольсен засудила німецького коміка, який спробував підняти американський прапор у Нууку на тлі напруженості довкола обіцянок президента США Дональда Трампа отримати острів.

Про це Ольсен написала на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Баварський комік Максі Шафрот у середу знімав у Нууку матеріал для сатиричної програми Extra 3 на німецькому телеканалі NDR. Він спробував підняти американський прапор біля культурного центру, але його зупинив співробітник.

фото: AFP

"Підняття прапора військової супердержави, яка протягом тижнів погрожувала нашій країні військовою силою, над нашим культурним центром столиці – це не жарт. Це не смішно. Це надзвичайно шкідливо. Ви тут гості. А це означає, що ви несете відповідальність", – написала Ольсен.

Вона додала, що "культурні відмінності в гуморі не виправдовують поведінку, яка лякає людей або підриває їхнє почуття безпеки".

За повідомлення німецького видання t-online, влада Гренландії оштрафувала Шафрота. В NDR підтвердили, що редакція сатиричної програми Extra 3 знімала сатиричний фільм у столиці Гренландії.

"Під час зйомок один із членів команди вдавав, що хоче підняти американський прапор на публічному майданчику. За це йому було виписано штраф на місці", – заявила речниця телеканалу.

Вона запевнила, що сатира не була спрямована проти жителів Гренландії. "Редакція висловлює свій жаль жителям Гренландії, якщо таке враження склалося", – зазначила речниця.

Нагадаємо, представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії 28 січня відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи довкола арктичного острова.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен назвав консультації зі Сполученими Штатами щодо Гренландії "конструктивними", але зазначив, що проблема залишається невирішеною.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив 28 січня, що США постараються уникнути "цирку" в медіа у переговорах щодо Гренландії.