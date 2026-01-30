Мэр столицы Гренландии осудила комика, попытавшегося поднять на острове флаг США

Глава столицы Гренландии Аваарак Ольсен осудила немецкого комика, который попытался поднять американский флаг в Нууке на фоне напряженности вокруг обещаний президента США Дональда Трампа получить остров.

Об этом Ольсен написала на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Баварский комик Макси Шафрот в среду снимал в Нууке материал для сатирической программы Extra 3 на немецком телеканале NDR. Он попытался поднять американский флаг возле культурного центра, но его остановил сотрудник.

фото: AFP

"Подъем флага военной сверхдержавы, которая в течение недель угрожала нашей стране военной силой, над нашим культурным центром столицы – это не шутка. Это не смешно. Это чрезвычайно вредно. Вы здесь гости. А это значит, что вы несете ответственность", – написала Ольсен.

Она добавила, что "культурные различия в юморе не оправдывают поведение, которое пугает людей или подрывает их чувство безопасности".

По сообщению немецкого издания t-online, власти Гренландии оштрафовали Шафрота. В NDR подтвердили, что редакция сатирической программы Extra 3 снимала сатирический фильм в столице Гренландии.

"Во время съемок один из членов команды делал вид, что хочет поднять американский флаг на публичной площадке. За это ему был выписан штраф на месте", – заявила пресс-секретарь телеканала.

Она заверила, что сатира не была направлена против жителей Гренландии. "Редакция выражает свое сожаление жителям Гренландии, если такое впечатление сложилось", – отметила пресс-секретарь.

Напомним, представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии 28 января возобновили переговоры для урегулирования дипломатического кризиса вокруг арктического острова.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал консультации с Соединенными Штатами по Гренландии "конструктивными", но отметил, что проблема остается нерешенной.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 28 января, что США постараются избежать "цирка" в СМИ в переговорах по Гренландии.