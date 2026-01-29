Глава МЗС Данії: бачимо конструктив у діалозі зі США, але проблема не вирішена

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен назвав консультації зі Сполученими Штатами щодо Гренландії, які відбулися 28 січня, "конструктивними", але зазначив, що проблема залишається невирішеною.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив журналістам у Брюсселі, передає DR.

Міністр закордонних справ Данії розповів, що зустріч високопоставлених дипломатів з Данії, Гренландії та США у Вашингтоні минула "добре".

"Зустріч пройшла добре, в дуже конструктивній атмосфері та тоні. Плануються нові контакти", – заявив Расмуссен напередодні засідання ЄС з питань закордонних справ.

Однак він наголосив, що ситуація щодо зазіхань США на Гренландію досі не вирішена.

"Ми не можемо зробити жодних висновків, але сьогодні я трохи більш оптимістичний, ніж тиждень тому", – сказав міністр.

Це перша зустріч між високопоставленими дипломатами США, Гренландії та Данії після того, як Ларс Льокке Расмуссен і міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт в середині січня зустрілися з держсекретарем США Марко Рубіо і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Тоді сторони домовились про створення робочої групи, метою якої є пошук вирішення кризи навколо Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен під час виступу у паризькому університеті Sciences Po 28 січня сказав, що в переговорах зі Сполученими Штатами є червоні лінії, які не можна перетинати, зокрема суверенітет острова.

Нагадаємо, після 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії.

Читайте також: "Жест доброї волі" Трампа. Що змусило лідера США поставити на паузу війну за Гренландію.