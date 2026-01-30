Карни призвал Трампа уважать суверенитет Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни призвал президента США Дональда Трампа уважать канадский суверенитет на фоне сообщений СМИ о том, что американские чиновники ведут переговоры с сепаратистами Альберты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На пресс-конференции Карни спросили о сообщении Financial Times о тайных встречах чиновников Госдепа с ультраправыми сепаратистами из "Проекта процветания Альберты", которые выступают за независимость провинции от Канады.

На это Карни ответил, что Трамп никогда не поднимал перед ним вопрос сепаратизма в Альберте, и призвал американского президента уважать суверенитет Канады.

"Мы ожидаем, что администрация США будет уважать канадский суверенитет. Я всегда четко высказываюсь по этому поводу в своих разговорах с президентом Трампом", – сказал премьер-министр.

Как сообщает Financial Times, "Проект процветания Альберты" хочет провести следующую встречу с должностными лицами провинции и представителями Министерства финансов США, чтобы попросить кредит в размере 500 млрд долларов в обмен на проведение референдума о независимости провинции.

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что люди в Альберте "хотят суверенитета".

Появление этой информации совпало с ухудшением отношений между США и Канадой. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил Оттаве 100-процентным таможенным тарифом на все канадские импортные товары из-за торгового соглашения с Китаем.

Также Трамп отозвал приглашение Канады присоединиться к его новосозданному Совету мира после того, как премьер-министр Марк Карни, похоже, раздражил американского президента своей речью в Давосе.

Больше на эту тему читайте в статье "Европейской правды": Новая цель агрессии Трампа: как Канада готовится к противостоянию с Соединенными Штатами.