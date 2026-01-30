Зеленский описал путь быстрого вступления Украины в ЕС и пояснил заявления про 2027 год

Президент Владимир Зеленский считает реальным вступление Украины в ЕС по "ускоренному сценарию", который предусматривает выполнение части задач после вступления.

Об этом он заявил отвечая на вопрос "Европейской правды" на встрече с журналистами в Киеве.

Владимир Зеленский настаивает, что Украина не будет отказываться от вступления в Европейский союз, поскольку значение этого шага для украинской безопасности является чрезвычайно высоким.

"Евросоюз – это гарантии безопасности для Украины и для всей Европы, но также это наш экзистенциальный выбор", – заявил он, отметив, что речь идет не только о геополитических и экономических реалиях, но и также о "безусловно, одинаковых ценностях".

Примечательно, что в ответе Зеленский не настаивал на фиксации именно 27 года в документах и пояснил, что эта дата основывается на ожиданиях относительно технической готовности Украины к вступлению. "Я спросил дипломатов: когда мы технически будем готовы? Технически мы будем готовы в 2027 году", – пояснил он.

В то же время он подчеркнул, что речь должна идти об особой, ускоренной процедуре для Украины, и пояснил, что это требование основывается на том, что другие варианты столкнутся с российским сопротивлением.

"Нас интересует фаст-трек. Другие кандидаты – они не в войне и не имеют той враждебной силы, которая будет блокировать в будущем их вступление в Европейский Союз. А Россия будет его блокировать – это же очевидная вещь. Ее интересует, чтобы Украина не была ни в НАТО, ни в Евросоюзе... Будет гибридная война против украинского вступления в Евросоюз", – спрогнозировал Зеленский.

Реагируя на заявления европейских лидеров о том, что членство требует выполнения предпосылок, президент предложил вариант, по которому Украина будет иметь путь выполнить эти условия после политического решения.

"Постфактум Украина может сделать все то, что должна – так, как это было с нашим кандидатством. Это же сработало! Мы получили кандидатство и обязались, что потом несколько шагов выполним. И если мы их не выполним, то не будет статуса. Это нормальный подход", – пояснил он.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что вступление Украины в ЕС в 2027 году – желание не только Зеленского, но и многих государств-членов.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление в 2027 году – невозможно.

Также министр иностранных дел Украины изложил свое видение даты вступления Украины в ЕС.