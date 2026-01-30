У G7 відреагували на формування наглядової ради "Енергоатому"

Посли країн "Групи семи" у Києві схвально відреагували на формування нової наглядової ради „Енергоатому".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві французького головування групи послів G7 у Києві.

Як йдеться у заяві, посли країн G7 вітають завершення процесу відбору членів нової Наглядової ради "Енергоатому" відповідно до зобов'язань уряду.

"Ми заохочуємо подальший прогрес у сфері управління енергетичним сектором згідно зі стандартами ОЕСР", – сказано у повідомленні французького головування.

28 січня уряд призначив новий склад наглядової ради державної компанії "Енергоатом", яка складається з семи членів.

Нагадаємо, 1 січня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова привітала затвердження чотирьох незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Прем'єрка Юлія Свириденко поінформувала, що конкурс відбувся за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмена за повною та відкритою, конкурентною процедурою.

Нагадаємо, 11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Це відбулось після того, як 10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття корупційної схеми у "Енергоатомі" на близько $100 млн в рамках операції "Мідас".

Організатором схеми назвали бізнесмена, співвласника "Кварталу-95" та колишнього партнера президента Зеленського Тимура Міндіча.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.