В G7 отреагировали на формирование наблюдательного совета "Энергоатома"

Послы стран "Группы семи" в Киеве одобрительно отреагировали на формирование нового наблюдательного совета „Энергоатома".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении французского председательства группы послов G7 в Киеве.

Как говорится в заявлении, послы стран G7 приветствуют завершение процесса отбора членов нового Наблюдательного совета "Энергоатома" в соответствии с обязательствами правительства.

"Мы поощряем дальнейший прогресс в сфере управления энергетическим сектором в соответствии со стандартами ОЭСР", – говорится в сообщении французского председательства.

28 января правительство назначило новый состав наблюдательного совета государственной компании "Энергоатом", который состоит из семи членов.

Напомним, 1 января посол ЕС в Украине Катарина Матернова приветствовала утверждение четырех независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что конкурс прошел при участии независимых представителей ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмена по полной и открытой, конкурентной процедуре.

Напомним, 11 ноября правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Это произошло после того, как 10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии коррупционной схемы в „Энергоатоме" на около $100 млн в рамках операции "Мидас".

Организатором схемы назвали бизнесмена, совладельца "Квартала-95" и бывшего партнера президента Зеленского Тимура Миндича.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.