ЗМІ: США відправили ще один есмінець на тлі напруги довкола Ірану

Військово-морські сили США відправили додатковий військовий корабель на Близький Схід на тлі напруження з Іраном.

Про це повідомив у четвер агентству Reuters неназваний американський посадовець, пише "Європейська правда".

Посадовець, який висловився на умовах анонімності, сказав, що корабель USS Delbert D. Black увійшов у регіон протягом останніх 48 годин.

Таким чином, кількість американських есмінців на Близькому Сході зросла до шести, разом з авіаносцем і трьома іншими бойовими кораблями.

28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

За даними NYT, Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.