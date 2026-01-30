СМИ: США отправили еще один эсминец на фоне напряженности вокруг Ирана

Военно-морские силы США отправили дополнительный военный корабль на Ближний Восток на фоне напряженности с Ираном.

Об этом сообщил в четверг агентству Reuters неназванный американский чиновник, пишет "Европейская правда".

Чиновник, высказавшийся на условиях анонимности, сказал, что корабль USS Delbert D. Black вошел в регион в течение последних 48 часов.

Таким образом, количество американских эсминцев на Ближнем Востоке возросло до шести, вместе с авианосцем и тремя другими боевыми кораблями.

28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

По данным NYT, Трамп рассматривает варианты атаки на Иран, среди которых – рейд спецназа на ядерные объекты страны для их уничтожения.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.