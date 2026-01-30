Уряд Італії почне розслідування масштабного зсуву грунту на Сицилії

Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні ініціює адміністративне розслідування обставин масштабного зсуву грунту, що стався минулої неділі в сицилійському місті Нішемі.

Про це повідомило італійське агентство Ansa, пише "Європейська правда".

Влада прагне з'ясувати, чому не вжили заходів для запобігання катастрофі, враховуючи, що аналогічне стихійне лихо відбулося на цьому ж місці 29 років тому.

Голова Департаменту цивільного захисту Фабіо Чічіліано у вівторок повідомив, що пагорб, на якому розташовано Нішемі, повільно сповзає в бік рівнини.

Наслідки зсуву у Нішемі фото: фабріціо Вілла

Міністр цивільного захисту Нело Мусумечі заявив, що запропонує розслідувати причини бездіяльності після зсуву 1997 року та з'ясувати, чому в небезпечній зоні дозволялося продовжувати будівництво. Мусумечі наголосив на ймовірних фактах недбалості та бездіяльності посадових осіб.

Уряд вже оголосив про призупинення виплат за іпотечними кредитами для постраждалих сімей та розглядає можливість надання допомоги місцевому бізнесу.

Внаслідок недільного зсуву чимало житлових будинків опинилися у небезпечній близькості до прірви, через що довелося евакуювати близько 1500 мешканців та закрити місцеву початкову школу.

Причиною зсуву стали багатоденні потужні шторми, спричинені циклоном "Гаррі", який минулого тижня завдав значних руйнувань у Калабрії, на Сардинії та на Сицилії. За словами губернатора Ренато Скіфані, лише на Сицилії сума збитків перевищила позначку у два мільярди євро.

Нагадаємо, у Португалії щонайменше два винищувачі F-16 отримали пошкодження внаслідок потужного шторму "Крістін", який накрив регіон Лейрія.