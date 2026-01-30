Правительство Италии начнет расследование масштабного оползня на Сицилии

Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони инициирует административное расследование обстоятельств масштабного оползня, произошедшего в минувшее воскресенье в сицилийском городе Нишеми.

Об этом сообщило итальянское агентство Ansa, пишет "Европейская правда".

Власти стремятся выяснить, почему не были приняты меры для предотвращения катастрофы, учитывая, что аналогичное стихийное бедствие произошло на этом же месте 29 лет назад.

Глава Департамента гражданской защиты Фабио Чичилиано во вторник сообщил, что холм, на котором расположено Нишеми, медленно сползает в сторону равнины.

Последствия оползня в Нишеми фото: Фабрицио Вилла

Министр гражданской защиты Нело Мусумечи заявил, что предложит расследовать причины бездействия после оползня 1997 года и выяснить, почему в опасной зоне разрешалось продолжать строительство. Мусумечи подчеркнул вероятные факты халатности и бездействия должностных лиц.

Правительство уже объявило о приостановке выплат по ипотечным кредитам для пострадавших семей и рассматривает возможность оказания помощи местному бизнесу.

В результате воскресного оползня многие жилые дома оказались в опасной близости от пропасти, из-за чего пришлось эвакуировать около 1500 жителей и закрыть местную начальную школу.

Причиной оползня стали многодневные мощные штормы, вызванные циклоном "Гарри", который на прошлой неделе нанес значительные разрушения в Калабрии, на Сардинии и на Сицилии. По словам губернатора Ренато Скифани, только на Сицилии сумма ущерба превысила отметку в два миллиарда евро.

Напомним, в Португалии по меньшей мере два истребителя F-16 получили повреждения в результате мощного шторма "Кристин", который накрыл регион Лейрия.