Немецкий Бундесрат призвал усилить поддержку Украины "там, где это необходимо"

На своем первом заседании в этом году Бундесрат (Федеральный совет, верхняя палата немецкого парламента) принял резолюцию, в которой обязался продолжать поддерживать Украину, подвергающуюся нападению со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

В резолюции отмечается, что поддержка Украины является общей ответственностью федерального правительства, земель и муниципалитетов и требует скоординированного сотрудничества на всех уровнях власти.

Поддержка Украины должна быть "продолжена и, где это необходимо, усилена".

Бундесрат призывает Россию "немедленно прекратить все атаки и вывести войска со всей территории Украины".

В резолюции также самым решительным образом осуждаются продолжающиеся атаки на украинское гражданское население и гражданские объекты, а также военные преступления, нарушения прав человека и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее призвал союзников активизировать поддержку противовоздушной обороны Украины, ведь у Берлина осталось мало возможностей для этого.

Напомним, на фоне усиления российских обстрелов сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер призвала правительство усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

А член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон обратился к американской администрации с призывом передать Украине дальнобойное оружие и средства противовоздушной обороны на фоне российских атак на объекты энергетики.