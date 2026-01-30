Китай отменил санкции в отношении шести британских законодателей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай отменил "все ограничения" в отношении шести членов британского парламента.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Стармер отметил, что запрет на поездки и другие санкции больше не применяется к парламентариям, среди которых четыре депутата Палаты общин от Консервативной партии и два члена Палаты лордов.

Премьер-министр подчеркнул, что такой результат "оправдал" его подход, и выразил надежду, что глава КНР посетит Великобританию в 2027 году, когда страна будет принимать саммит G20.

В то же время в заявлении сами депутаты и лорды, в отношении которых применялись санкции, отметили, что не хотят быть "разменной монетой" и предпочли бы оставаться под санкциями.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, который назвал попытки сближения с Китаем "очень опасными", Стармер сказал, что, по его мнению, американский президент в основном направлял критику в адрес Канады, а не Великобритании.

Отвечая на упреки критиков, в частности консерваторов, которые обвиняют его в "пресмыкательстве" перед Китаем, премьер-министр заявил, что "было бы глупо засунуть голову в песок и отказываться от диалога".

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что стороны принципиально договорились восстановить нормальные контакты между законодательными органами двух стран.

Китай ввел санкции против шести британских законодателей в 2021 году. Им запретили въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао, а гражданам и учреждениям КНР запретили вести с ними бизнес.

Эти политики являются последовательными критиками Китая и обвиняют его в нарушениях прав человека. На момент введения санкций тогдашний премьер-министр Борис Джонсон заявил, что они "проливали свет" на "вопиющие нарушения прав человека" в Китае.

Напомним, во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином Кир Стармер заявил, что стремится выстроить "более изящные" отношения с КНР.