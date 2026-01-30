В Киев поступила первая партия генераторов из Варшавы

В Киев поступила первая партия из почти 60 генераторов от мэрии и общины Варшавы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, передает "Европейская правда".

Следующая партия прибудет в ближайшие дни.

"Всего польская столица отправила 90 генераторов (большинство из них – дизельные) различной мощности – от 10 до 64 кВт. Эти источники резервного питания позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов, учреждений социальной сферы, жилых домов. Генераторы уже начали развозить в некоторые районы Киева – в частности, для питания оборудования домов, где есть проблемы с восстановлением теплоснабжения", – написал Кличко.

Он уточнил, что обратился к международным партнерам за помощью Киеву в преодолении чрезвычайной ситуации, вызванной повреждениями критической инфраструктуры в результате вражеских атак, а именно – предоставить генераторы.

"Мэр города-побратима Киева – Варшавы, Рафал Тшасковский, сам мне позвонил, предложил помощь, и поляки оперативно отправили оборудование. Спасибо мэру Варшавы и нашим польским друзьям за эту крайне необходимую помощь в условиях энергетического кризиса!" – написал Кличко.

Он напомнил, что в начале этой недели столица получила также от Польши 130 генераторов различной мощности, средства на них собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 тысяч поляков пожертвовали почти 2 млн евро.

Накануне в Киев прибыла первая партия генераторов, предоставленная польским правительством для столицы и окружающих общин.