США объявили санкции против главы МВД Ирана и еще ряда лиц

Соединенные Штаты объявили санкции против министра внутренних дел Ирана и еще ряда лиц.

Об этом объявил Минфин США 30 января, пишет "Европейская правда".

Управление по контролю за внешними активами Минфина США объявило новые санкции против Ирана в связи с кровавым подавлением протестов.

Под санкции попал министр внутренних дел Эскандар Момени Калагари и еще пять должностных лиц из силовых структур.

Также в список попал инвестор Бабак Мортеза Заньяни, которого США считают ответственным за отмывание денег в интересах иранского режима.

Кроме того, под санкциями оказались две биржи цифровых активов, через которые, как считают США, проходили большие объемы средств, связанных с приближенными к Корпусу стражей исламской революции лицами.

Напомним, 29 января министры иностранных дел ЕС согласились признать Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией и объявили санкции против еще ряда должностных лиц, ответственных за жестокое подавление мирных протестов в начале января.

28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения соглашения по ядерной программе Ирана, угрожая масштабным ударом.

30 января Трамп повторил, что "надеется на соглашение", но "посмотрит, что будет", если этого не произойдет.