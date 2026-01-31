В США начался частичный шатдаун

Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки частично приостановило работу, несмотря на одобрение Сенатом соглашения о финансировании, необходимого для предотвращения шатдауна.

Об этом пишет CBS News, передает "Европейская правда".

Частичный шатдаун официально начался в полночь 31 января по восточному времени США.

Это произошло через несколько часов после того, как сенаторы согласились продлить финансирование большинства агентств до сентября.

Ожидается, что остановка работы будет непродолжительной. Пакет законопроектов должен быть одобрен Палатой представителей, которая имеет перерыв в работе до понедельника.

Кроме того, ожидается, что законодатели нижней палаты проголосуют за него вскоре после возвращения в Вашингтон.

Как отмечается, в Вашингтоне нет желания продолжать закрытие, подобное тому, которое длилось 43 дня осенью.

Напомним, 29 января Сенат США заблокировал пакет финансирования, необходимый для предотвращения остановки работы правительства. Это произошло на фоне продолжения переговоров Белого дома и лидеров демократов по поводу операции администрации Дональда Трампа по контролю за иммиграционным законодательством.

Отметим, на фоне того, что 24 января в городе Миннеаполис агент иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил мужчину – в Сенате угрожали шатдауном.

Это уже второй случай гибели человека во время иммиграционных проверок федеральными агентами в Миннеаполисе. 7 января агент ICE застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, якобы в целях самообороны. Тогда президент США тоже выступил в защиту агентов.

