Прем’єр Британії заявив, що "не оплакує" режим Мадуро, але міжнародне право – важливе

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Британія давно вважала Мадуро нелегітимним лідером і "не оплакує" його режим – але водночас наголосив на важливості дотримання міжнародного права.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Стармер написав, що Британія давно виступала за зміну влади у Венесуелі.

The UK has long supported a transition of power in Venezuela. We regarded Maduro as an illegitimate President and we shed no tears about the end of his regime.



I reiterated my support for international law this morning. The UK government will discuss the evolving situation with… – Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 3, 2026

"Ми вважали Мадуро нелегітимним президентом і не оплакуємо кінець його режиму. Сьогодні вранці я повторно висловив підтримку міжнародному праву. Уряд Британії обговорить розвиток ситуації з американською стороною у найближчі дні. Ми прагнемо безпечного й мирного переходу влади до легітимного уряду, що відображатиме прагнення венесуельського народу", – зазначив прем’єр Британії.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро планують судити.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.

