Премьер Британии заявил, что "не оплакивает" режим Мадуро, но международное право – важно

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания давно считала Мадуро нелегитимным лидером и "не оплакивает" его режим – но в то же время подчеркнул важность соблюдения международного права.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Стармер написал, что Великобритания давно выступала за смену власти в Венесуэле.

The UK has long supported a transition of power in Venezuela. We regarded Maduro as an illegitimate President and we shed no tears about the end of his regime.



I reiterated my support for international law this morning. The UK government will discuss the evolving situation with… – Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 3, 2026

"Мы считали Мадуро нелегитимным президентом и не оплакиваем конец его режима. Сегодня утром я повторно выразил поддержку международному праву. Правительство Британии обсудит развитие ситуации с американской стороной в ближайшие дни. Мы стремимся к безопасному и мирному переходу власти к легитимному правительству, которое будет отражать стремление венесуэльского народа", – отметил премьер Британии.

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после того военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро планируют судить.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.

